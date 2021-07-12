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Газета "Кишиневские новости"

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Гречаный: Надеюсь, парламент будет руководствоваться волей народа

Гречаный: Надеюсь, парламент будет руководствоваться волей народа
12 июля
18:41 2021
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Символично, что среди первых документов, проголосованных парламентом X созыва, стала Декларация о захваченном государстве, положившая конец олигархическому режиму. Надеюсь, что это станет предупреждением для любой попытки в будущем установить диктатуру в нашей стране. Об этом говорится в обращении председателя парламента Зинаиды Гречаный после досрочных парламентских выборов.

«Надеюсь, что новый состав парламента будет с достоинством представлять волю народа и руководствоваться в своей деятельности исключительно этой волей, а также высшим законом страны», — отметила Гречаный.

Она также подвела краткие итоги работы парламента, отметив, что за неполный мандат, который совпал с мировой эпидемией, депутатам удалось одобрить 500 нормативных актов, проведя 76 пленарных заседаний.

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