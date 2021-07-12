Мэр Бельц Ренато Усатый подает в отставку с должности мэра. Об этом экстравагантный политик заявил на второй день после выборов, 12 июля. Усатый отметил, что разочарован результатами выборов 11 июля, на которых блок его имени получил всего лишь 4,1%. В то же время он сказал, что больше всего обижен на жителей Бельц, где за него проголосовали всего 22,6%.

«Вчера жители Бельц показали, что они выбрали политику, а не конкретные дела. Мы показали, на что способны, и я уверен, что наши дела останутся в памяти людей», – прокомментировал свое решение Усатый.

Впрочем, в множестве высказываний пользователи интернета-бельчане не смогли удержаться от едких замечаний в адрес экс-мэра.

«Может сам себя укусить за задницу за поддержку Санду на президентских», – написал один из них.

«Это страшная потеря для молдавского народа!!!! Даже не знаю, как бельчане смогут это пережить», – иронизирует другой.

«Не зря в Германию уехал. Видимо, чует, что за задницу схватят», – предположил третий.

«Конечно, в примэрии надо делать конкретные дела, а в парламенте можно просто трепаться и ни за что не отвечать», – ставит диагноз очередной неравнодушный соотечественник.