Председатель ПСРМ Игорь Додон высказал опасение, что ПДС могла бы проголосовать за объединение Молдовы с Румынией, если бы на парламентских выборах получила конституционное большинство. Лидер социалистов заявил на пресс-конференции, что ПСРМ будет настаивать на сохранении суверенитета и независимости Молдовы новой властью, а каждая ошибка будет жестко санкционироваться.

«Люди поверили, что наши оппоненты могут показать конкретные результаты. У меня есть свое мнение по данной ситуации. Я вижу пессимистический сценарий. Мы помним, что было, когда к власти приходили правые, проевропейские партии. Тем более, у них сейчас тотальный контроль. Хорошо, что нет конституционного большинства, чтобы провести объединение с Румынией. Мы будем бороться за государственность. Прогнозы не оптимистичны, но нужно дать возможность действовать. Мы будем проверять, как они соблюдают обязательства, данные гражданам. Если они пойдут по неверному пути с серьезными последствиями для социальной жизни, государственности, у нас будут причины для того, чтобы вывести людей на улицы», – сказал Додон.

Лидер социалистов отметил, что на данном этапе нет смысла в протестах, так как люди устали и ждут конкретных результатов. Согласно Додону, теперь необходимо срочно выполнить все процедуры, собрать парламент на первое заседание и назначить новое правительство.

Игорь Додон заявил, что ПСРМ будет находиться в профессиональной, ответственной оппозиции – чего не наблюдалось, когда ПДС была в оппозиции.

«Мы взрослые политики. Власть сменяется оппозицией. Оппозиция приходит на место власти. Это логично. Это произошло и в Молдове. Те, кто был в оппозиции, пришли к власти и получили шестьдесят с чем-то мандатов. Посмотрим, как справятся. Желаю им успехов. Очень важно, чтобы оппозиция была профессиональной и ответственной. У нас такой не было. Мы намного лучше подготовлены, чем они. Намного лучше знаем, что делать. Будем их наказывать намного жестче. Не эмоциями, а четкими делами. Это демократия. Начинаем завтра, с высоко поднятой головой», — заявил председатель ПСРМ.