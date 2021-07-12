«Полученные нами мандаты позволят нам активно проявлять себя в парламенте и всеми силами и энергией отстаивать интересы граждан», – отметил Додон в ходе брифинга для прессы.

По его словам, результат ПДС должен быть оценен реалистично, рационально, с плюсами и рисками, которые он влечет.

«Сегодня Республика Молдова вступила в новый, очень противоречивый политический период, когда только одна партия получила полную монополию на молдавскую политику. Сегодня ПДС также занимает пост президента, большинство в парламенте и будущем правительстве, а также политический контроль над Конституционным судом и другими государственными учреждениями. У нас есть новая форма “пленного” государства, если хотите.

И отныне ни президент Майя Санду, ни ПДС не смогут оправдывать своё бездействие тем, что чего-то не хватает, что их кто-то сбивает с толку или что у них нет рычагов. Они больше не могут винить социалистов. У них есть абсолютно все необходимые инструменты для экономических и социальных действий. Поздравления, уважаемые коллеги из ПДС, все в ваших руках.

Теперь, когда выборы прошли, пора переходить от слов к делу, от обещаний к их исполнению. Страна ожидает европейских зарплат и пенсий, рабочих мест, возвращения диаспоры домой, миллионов инвестиций, реформы правосудия, борьбы с коррупцией, прекращения роста цен, развития инфраструктуры в селах, качественной и хорошо финансируемой медицины и образования и т.д.», – заключил Игорь Додон.