Председатель ПСРМ Игорь Додон 12 июля после обнародованных итогов голосования на парламентских выборах обратился к избирателям Блока коммунистов и социалистов.

«В нынешних условиях установления абсолютной политической монополии Блок коммунистов и социалистов будет очень активно защищать ваши интересы и интересы страны. Мы будем наказывать за любые нарушения закона и принципов правового государства с помощью всех демократических рычагов, имеющихся в нашем распоряжении. Мы не допустим, чтобы на суверенитет и целостность страны влияли различные решения и действия, противоречащие интересам Республики Молдова.

Мы, социалисты и коммунисты, будем продвигать нашу предвыборную повестку дня в парламенте, мы будем бороться за каждый законопроект, за выполнение каждой задачи социально-экономического характера для населения. А во главу угла мы поставим цивилизованный диалог и профессиональные решения.

Мы будем работать в оппозиции, чтобы каждый мог почувствовать и оценить нашу работу и решимость. И имел возможность изменить ситуацию», – сказал на брифинге Додон.