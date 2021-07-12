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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Мы будет очень активно защищать интересы граждан

Игорь Додон: Мы будет очень активно защищать интересы граждан
12 июля
15:12 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон 12 июля после обнародованных итогов голосования на парламентских выборах обратился к избирателям Блока коммунистов и социалистов.

«В нынешних условиях установления абсолютной политической монополии Блок коммунистов и социалистов будет очень активно защищать ваши интересы и интересы страны. Мы будем наказывать за любые нарушения закона и принципов правового государства с помощью всех демократических рычагов, имеющихся в нашем распоряжении. Мы не допустим, чтобы на суверенитет и целостность страны влияли различные решения и действия, противоречащие интересам Республики Молдова.

Мы, социалисты и коммунисты, будем продвигать нашу предвыборную повестку дня в парламенте, мы будем бороться за каждый законопроект, за выполнение каждой задачи социально-экономического характера для населения. А во главу угла мы поставим цивилизованный диалог и профессиональные решения.

Мы будем работать в оппозиции, чтобы каждый мог почувствовать и оценить нашу работу и решимость. И имел возможность изменить ситуацию», – сказал на брифинге Додон.

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