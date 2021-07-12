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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Надеемся, что победители не разочаруют граждан

Игорь Додон: Надеемся, что победители не разочаруют граждан
12 июля
15:11 2021
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По словам лидера социалистов, результаты этих выборов говорят о том, что люди захотели перемен и они их получили.

Додон подчеркнул, что подобная смена власти естественна для любой демократии.

«Каждые несколько лет люди хотят пробовать что-то новое, и это естественно в политике. Когда-то, в 1990-х годах, доминировали аграрии и Снегур, затем в 2001 году пришли коммунисты и Воронин, затем в 2009 году на десять лет пришли альянсы АЕИ с Филатом, Гимпу и Плахотнюком, а после очень короткого периода социалистического лидерства во время пандемии пришло правительство ПДС с Майей Санду. Посмотрим, какие времена они принесут. Мы все будем следить за ними с большим интересом», – добавил лидер социалистов.

«Мы желаем успехов нашим коллегам в парламенте и надеемся, что они не разочаруют граждан, как их разочаровали правые альянсы. Будем надеяться, что миллиарды не будут украдены, как при АЕИ, и люди не будут массово покидать страну из-за отчаяния и бедности, а вернутся к новым рабочим местам с высокими зарплатами и пенсиями, как они и обещали», – подчеркнул Игорь Додон.

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