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Газета "Кишиневские новости"

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На выборах в Гагаузии голосовали менее половины избирателей

На выборах в Гагаузии голосовали менее половины избирателей
12 июля
12:31 2021
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В Гагаузской автономии большая часть населения на досрочных парламентских выборах голосовала за избирательный Блок коммунистов и социалистов.

По предварительным данным Центризбиркома 80,75 процента жителей региона предпочли красных всем остальным партиям. Пропрезидентская «Действие и солидарность» получила в автономии чуть больше 4-х процентов голосов. Визит на прошлой неделе в Чадыр-Лунгу Майи Санду не поднял популярность ее политформирования. У Блока «Ренато Усатый» – 4,86, ШОРа – 3,15. Также на первом месте Блок коммунистов и социалистов в городе Бельцы, там он набрал 40, 17 процентов. По предварительным данным на парламентских выборах к избирательным урнам вышло 48,41 процента людей имеющих право голоса, это самый низкий показатель в истории независимой Республики Молдова. Возможно, такая явка объясняется коронакризисом. В 2019-м явка на парламентских выборах составила 49,22 процента.

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