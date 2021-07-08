Кандидат в депутаты парламента от Партии «Действие и солидарность» Серджиу Литвиненко предлагает внести поправки в действующую Конституцию.

На брифинге он зачитал проект изменений, состоящий из двух пунктов. «Если госслужащий не сможет доказать законное происхождение имущества – его необходимо конфисковать. Поправки упростят процедуру изъятия. Не только государство должно доказывать, что добро незаконно нажито, но и чиновник должен подтвердить – все добыто честным путем», – объяснял Литвиненко. Также он, а точнее партия за ним стоящая, предлагают частично лишить депутатов парламента неприкосновенности. Она не будет работать в случае, если народный избранник уличен в коррупции. Так себе идея. Илана Шора и Петру Жардана без проблем лишили иммунитета сами народные избранники, в этом особой проблемы нет. Другое интересно, когда в рядах «Действия и солидарности» появилось желание изменить Конституцию? Партия попала в парламент в начале 2019 года. И все это время они думали над такой простенькой идеей, и только перед выборами сумели ее сформулировать? Если это так, то в «Действии и солидарности» собрались жуткие тугодумы.