В ходе сухопутной составляющей учений Sea Breeze 2021, проходящих на территории Украины, отрабатываются навыки силовых действий против гражданских, сообщает Defense Express.

Моделируется ситуация, когда люди могут взбунтоваться против центральных властей. «Солдаты из состава многонациональной тактической группы отработали свои действия при условии, что местное население взялось блокировать маршруты передвижения. То есть, этот эпизод учений был спланирован таким образом, чтобы его условия были максимально приближены к боевым, например – к условиям боевых действий на Востоке Украины образца 2014 года», – говорится в релизе военного ведомства. Также в нем сообщается, что военнослужащие отработали тактику уничтожения незаконных вооруженных формирований. В учениях принимает участие взвод молдавских военнослужащих из 22-го миротворческого батальона. С собой они взяли пять боевых машин HMMWV ранее подаренных им американцами. Хотелось бы, чтобы навыки, приобретенные нашими солдатами на учениях Sea Breeze 2021, понадобились им только в Косово или Мали, куда их регулярно отправляют.