Несколько представителей Альянса «За объединение румын» провели на территории выставочного комплекса «Молдэкспо», подобие акции протеста.

Сторонники объединения Молдовы с соседней страной обмотали памятник Ленину черными пакетами. Соответствующие фотографии в социальных сетях разместил Дорин Киртоакэ, который идет по спискам Альянса в депутаты парламента. «Ответ и предупреждение Красной чуме за топтание на румынском триколоре, за дикость, агрессивность и насилие. На выборах 11 июля мы попрощаемся с вами навсегда», – сформулировал в интернете свои надежды Киртоакэ. Однако в минувшее воскресенье члены Альянса «За объединение румын» продемонстрировали именно эту самую «дикость, агрессивность и насилие», когда пытались сорвать марш, организованный партиями коммунистов и социалистов. Экс-мэр с уголовным делом Киртоакэ даже бросился к лидерам двух партий Владимиру Воронину и Игорю Додону с очевидной целью спровоцировать побоище, к счастью, его пыл мгновенно нейтрализовала охрана. Затем один из членов Альянса подло, сзади схватил полицейского за шею и бросил его на асфальт, что уже дает основания завести уголовное дело. Словом, обвинения Киртоакэ политических оппонентов в «дикости и насилии» – это на самом деле яркий портрет его сотоварищей.