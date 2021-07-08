Пятница, 9 июля 2021, 22:22

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

«Дикий» Альянс одел Ленина в черное

«Дикий» Альянс одел Ленина в черное
08 июля
16:42 2021
Версия для печати

Несколько представителей Альянса «За объединение румын» провели на территории выставочного комплекса «Молдэкспо», подобие акции протеста.

Сторонники объединения Молдовы с соседней страной обмотали памятник Ленину черными пакетами. Соответствующие фотографии в социальных сетях разместил Дорин Киртоакэ, который идет по спискам Альянса в депутаты парламента. «Ответ и предупреждение Красной чуме за топтание на румынском триколоре, за дикость, агрессивность и насилие. На выборах 11 июля мы попрощаемся с вами навсегда», – сформулировал в интернете свои надежды Киртоакэ. Однако в минувшее воскресенье члены Альянса «За объединение румын» продемонстрировали именно эту самую «дикость, агрессивность и насилие», когда пытались сорвать марш, организованный партиями коммунистов и социалистов. Экс-мэр с уголовным делом Киртоакэ даже бросился к лидерам двух партий Владимиру Воронину и Игорю Додону с очевидной целью спровоцировать побоище, к счастью, его пыл мгновенно нейтрализовала охрана. Затем один из членов Альянса подло, сзади схватил полицейского за шею и бросил его на асфальт, что уже дает основания завести уголовное дело. Словом, обвинения Киртоакэ политических оппонентов в «дикости и насилии» – это на самом деле яркий портрет его сотоварищей.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,07+0,32%
EUR21,46+0,56%
GBP25,08+1,00%
UAH0,66+0,20%
RON4,35+0,55%
RUB0,24+0,82%

Курсы валют в MDL на 09.07.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд