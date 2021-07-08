На проведение досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года не хватает 22 миллионов леев, заявил председатель ЦИКа Дорин Чимил.

Еще в апреле этого года в Центризбиркоме подсчитали: чтобы избирательная кампания прошла на высшем уровне, необходимо не менее 125 миллионов леев. На выборы в государственном бюджете траты не были предусмотрены. Пришлось «трясти» резервный фонд правительства. «В основном нам нужны деньги для работы должностных лиц на выборах. Я считаю, что это можно сделать и в послевыборный период. Думаю, крайний срок – конец июля – начало августа. Тема не теряет своей актуальности, по-прежнему остается обязанностью правительства предоставить ЦИКу необходимые финансовые средства для оплаты труда своих сотрудников. У нас работает 22 тысячи человек», – уточнил Чимил. Вчера должно было состояться заседание правительства, на котором предполагалось принять решение о выделении Центризбиркому недостающих средств. Однако с правом голоса пришли лишь два человека: И.О. премьера Аурелиу Чокой и глава Гагаузской автономии Ирина Влах. Остальные, сославшись на болезнь или плохое самочувствие, в здании правительства не появились. При этом глава кабинета министров заявил, что ЦИК в любом случае получит недостающие деньги.