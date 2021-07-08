Депутат ПСРМ Григоре Новак призвал бывшего премьера Влада Филата, осужденного за коррупцию, «оставить в покое Молдову». Это произошло после того как Филат призвал граждан голосовать за ПДС. Новак напомнил, что бывший лидер ЛДПМ уже «осчастливил» страну кражей миллиарда, концессией аэропорта и другими беззакониями.

«Дожили увидеть и это – как коррупционер №1 в Молдове призывает нас голосовать за ПДС, которая в реальности и есть ЛППМ-2, то есть замаскированная ЛДПМ. В списках ПДС я нашел не менее 20 кандидатов, которые были членами ЛДПМ… И это так, поверхностно прошелся по списку. Господин Филат, бросьте политику и оставьте Молдову в покое, Вы и вся ваша шайка уже «осчастливили» этот народ, а следствием стала Молдова без аэропорта, миллиарда долларов, порта в Джурджулештах, разрушенной железной дороги, – написал Новак в социальной сети.

Напомним, что лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ ранее заявил, что ПДС намерена привести к власти бывшую команду ЛДПМ Влада Филата.