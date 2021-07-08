«Выборы, которые состоятся 11 июля, являются экзаменом совершеннолетия, лакмусовой бумагой, которая покажет Европе и всему миру, где мы хотим быть и прежде всего, чем мы хотим быть», – написал Филат в Фейсбуке. Текст призыва легко прочитывается и узнаваем по прежним речевкам экс-премьера с уголовным прошлым, когда он со товарищи настойчиво тоже обещал нам с трибун светлое европейское будущее, а на самом деле вместе с подельником Шором по-тихому разворовывал все, что мог.

Напомним, что 1 июля Апелляционная палата своим вердиктом вернула в собственность Филата 266 гектаров сельхозугодий. Данный вердикт коллегии судей вынесен вскоре после того, как Майя Санду издала указ об отзыве председателя Апелляционной палаты. Вместо него назначена была Анна Павлов, одна из трех судей вынесших решение в пользу Филата.