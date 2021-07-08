Автомарш носит патриотический характер. Акция нацелена на единение многонационального народа Молдовы, поддержку молдавской государственности, суверенитета, территориальной целостности и духовно-нравственных основ страны.

Ожидается, что в событии примут участие более 100 автомобилей из Комрата, Чадыр-Лунги, Казаклии, Конгаза, Гайдаржи, Чумая, Авдарма, Буджака, Вулканешт, Копчака, Кириет-Лунги, Чишмикиойя, Баурчи, Конгазчика, Джолтая и др.

Колонна будет направляться в Кишинев.

Акция проводится по инициативе жителей Гагаузии, волонтёрского движения “Народный антикризисный штаб” и при поддержке общественной платформы “Народный Союз”.