Депутат ПСРМ Богдан Цырдя рассказал, как функционирует схема по накачиванию финансами ПДС через неправительственные организации. По его словам, для этого используют НПО, которые под видом борьбы с коррупцией занимаются теневой оплатой активистов партии Майи Санду.

«Например НПО Fortius, созданное в июне 2016 г., накануне президентских выборов. Уже в августе они получают грант на 45 тыс. евро. Председателем организации являлась Кристина Бужор, которая затем стала внештатным советником Майи Санду. Совпадение? Не думаю. Смотрим дальше – знакомые все имена: Игорь Гросу в 2017-2020 гг. получил 19 тыс. леев, Серджиу Литвиненко – 13 тыс. леев, Раду Мариан – 15 тыс. леев, Лилиан Карп -6 тыс., Лилиана Николаеску-Онофрей – 159 тыс. леев. И это только одна организация. На самом деле суммы в 4-5 раз больше. Внешние доноры не дураки. Они дают деньги конкретным людям для того, чтобы продвигали их интересы – закрывали больницы и школы, не принимали закон о внутренней торговле, решали вопросы с портом в Джурджулештах, передали контроль над банками иностранцам и т.д.», – сказал Цырдя.

Депутат – социалист особо остановился на деятельности немецкого фонда Конрада Адэнауэра, который является одним из основных доноров организаций, в которых «по случайному стечению обстоятельств представлены все те же люди – яркие представители ПДС – И. Гросу, Д. Алайба, С. Литвиненко, М. Папшой»

«ПДС финансируется теневым образом через специально созданные НПО. Этим людям дают деньги, чтобы они выполняли указания доноров. Они получают вознаграждение не только за кражу миллиарда, концессию аэропорта, ликвидацию школ и больниц, а и за предательство Родины», – заключил Цырдя.