Цырдя: ПДС финансируется тайно, через специально созданные НПО
Депутат ПСРМ Богдан Цырдя рассказал, как функционирует схема по накачиванию финансами ПДС через неправительственные организации. По его словам, для этого используют НПО, которые под видом борьбы с коррупцией занимаются теневой оплатой активистов партии Майи Санду.
«Например НПО Fortius, созданное в июне 2016 г., накануне президентских выборов. Уже в августе они получают грант на 45 тыс. евро. Председателем организации являлась Кристина Бужор, которая затем стала внештатным советником Майи Санду. Совпадение? Не думаю. Смотрим дальше – знакомые все имена: Игорь Гросу в 2017-2020 гг. получил 19 тыс. леев, Серджиу Литвиненко – 13 тыс. леев, Раду Мариан – 15 тыс. леев, Лилиан Карп -6 тыс., Лилиана Николаеску-Онофрей – 159 тыс. леев. И это только одна организация. На самом деле суммы в 4-5 раз больше. Внешние доноры не дураки. Они дают деньги конкретным людям для того, чтобы продвигали их интересы – закрывали больницы и школы, не принимали закон о внутренней торговле, решали вопросы с портом в Джурджулештах, передали контроль над банками иностранцам и т.д.», – сказал Цырдя.
Депутат – социалист особо остановился на деятельности немецкого фонда Конрада Адэнауэра, который является одним из основных доноров организаций, в которых «по случайному стечению обстоятельств представлены все те же люди – яркие представители ПДС – И. Гросу, Д. Алайба, С. Литвиненко, М. Папшой»
«ПДС финансируется теневым образом через специально созданные НПО. Этим людям дают деньги, чтобы они выполняли указания доноров. Они получают вознаграждение не только за кражу миллиарда, концессию аэропорта, ликвидацию школ и больниц, а и за предательство Родины», – заключил Цырдя.