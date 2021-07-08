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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Избирательную агитацию в пользу ПДС ведет даже Людовик Орбан

Додон: Избирательную агитацию в пользу ПДС ведет даже Людовик Орбан
08 июля
13:52 2021
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Мы видели и видим вмешательство внешних сил в кампанию ПДС и это является незаконным. Об этом заявил лидер ПСРМ Игорь Додон в ходе брифинга для прессы.

«Блок коммунистов и социалистов провел корректную кампанию в соответствии с избирательным законодательством. Мы ни на кого не нападали. А правые разрушали наши офисы, нападали на людей, уничтожали агитационные материалы. Агрессивность является одной из характеристик правых партий во главе с ПДС. Есть и другие нарушения ПДС: использование административного ресурса. Майя Санду напрямую вмешивается в кампанию, разъезжая по районам. Во время избирательной кампании 2019 года, когда я был президентом страны, ЦИК запретил мне посещать районы. Мы видели и видим вмешательство внешних сил в компанию ПДС – иностранные послы, чиновники ЕС. Избирательную агитацию в пользу ПДС ведет даже Людовик Орбан – председатель Палаты депутатов Румынии», — заявил Додон.

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