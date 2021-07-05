В ходе поездки в Глодянский район председатель ПСРМ Игорь Додон провел встречу с жителями села Балатина.

На встрече обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются сельчане и которые обещает решить команда профессионалов, возглавляемая лидерами коммунистов и социалистов.

Разговор также шел о намерениях Блока коммунистов и социалистов возобновить программу «Молдавское село», которая предполагает крупные инвестиции в развитие населенных пунктов Молдовы.

После этого Игорь Додон вместе с депутатом Богданом Цырдей и исполнительным секретарем ПКРМ Константином Старышем провели откровенную дискуссию с жителями Глодянского района, которые встретили гостей в переполненном зале городского Дворца культуры.

«Обсудили текущую ситуацию в стране, экономические проекты, инициированные в районе при поддержке Партии социалистов, таких как строительство водопровода в 10 населенных пунктах в пойме реки Прут, строительство канализации, реабилитация нескольких социальных объектов, уличное освещение, реконструкция дорог и другие.

Подчеркнул, что одним из приоритетов Блока коммунистов и социалистов является развитие региональной инфраструктуры, и подтвердил, что наша команда в парламенте нового созыва продолжит реализацию проектов, направленных на повышение качества жизни.

В этом контексте отметил важность поддержки Блока коммунистов и социалистов на досрочных парламентских выборах 11 июля для обеспечения благополучного будущего для нашей страны. Вместе победим!», – написал в соцсетях по завершении встреч Додон.

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