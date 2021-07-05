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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Коровы способны бороться с пластиковыми отходами

Коровы способны бороться с пластиковыми отходами
05 июля
19:02 2021
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Планета стонет от пластиковых отходов. Уменьшить их количество, несмотря на огромные усилия экологов и правительств многих стран, пока не удается. Но австрийские ученые предложили неожиданный способ борьбы с использованным пластиком. Исследователи выяснили, что бактерии, живущие в желудке коров, способны разлагать три самых распространенных типа пластика. Из него делают бутылки, полиэтиленовые пакеты и различные ткани.

Дело в том, что естественная оболочка некоторых видов кормов, которыми питаются коровы, близка по составу к полиэфирам – компонентам пластиковых материалов. Поэтому бактерии, обитающие в желудках животных, научились вырабатывать ферменты, расщепляющие эти полиэфиры. При этом неважно, искусственного они происхождения или естественного. 

В эксперименте пластик под действием ферментов растворялся при температуре плюс сорок градусов (такая же поддерживается внутри желудка коровы) за один-три дня. Как считают ученые, с использованием бактерий, выделенных из желудка животных, можно будет наладить промышленную переработку использованного пластика, и эта технология будет гораздо рентабельнее ныне существующих, сообщает «New Scientist».

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