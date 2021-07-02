Председателя ПСРМ Игоря Додона, депутата Богдана Цырдю и исполнительного секретаря ПКРМ Константина Старыша 2 июля с большой теплотой встретили жители сёл Этулия и Чишмикёй Вулканештского района. Беседа прошла в Доме культуры села Чишмикёй.

Атмосфера в зале доказывала, что люди готовы поддержать Блок на выборах. При этом, будучи убежденными государственниками и сторонниками традиционных ценностей, жители Этулии и Чишмикёй выразили обеспокоенность ситуацией в стране, рисками, которым может подвергнуться государственность и нейтралитет нашей страны, христианские и семейные ценности.

Местные жители также обратились к Игорю Додону с просьбой о помощи в решении стоящих перед ними проблем: ремонт дорог и социальных объектов, водоснабжение, канализация и др.

«Поблагодарил жителей Гагаузии за постоянную поддержку ПСРМ, отметив, что Блок коммунистов и социалистов имеет профессиональную команду, которая умеет управлять страной и уже разработала программу социально-экономического развития страны, и мы можем реализовать ее после выборов.

Мы подтвердили нашу решимость принести благополучие всем жителям нашей страны, реализовать социальные и инфраструктурные проекты, защитить государственность и независимость Республики Молдова! Вместе победим!», – написал в соцсетях по завершении встречи лидер социалистов.

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