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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 июля 249825 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 июля 249825 излечившихся
02 июля
19:42 2021
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На сегодняшний день в стране 249825 человек прошли лечение и 6194 умерли от инфекции COVID-19.    

На 2 июля в Молдове подтверждены 256870 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 531 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16153 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 198 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 43 в крайне тяжелом состоянии (10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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