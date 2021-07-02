Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 июля 249825 излечившихся
02 июля
19:42 2021
На сегодняшний день в стране 249825 человек прошли лечение и 6194 умерли от инфекции COVID-19.
На 2 июля в Молдове подтверждены 256870 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 531 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 16153 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 198 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 43 в крайне тяжелом состоянии (10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).