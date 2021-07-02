В преддверии досрочных парламентских выборов кандидат в депутаты председатель Партии социалистов Игорь Додон дал интервью Российскому информационному агентству «Новости».

Отвечая на вопрос журналиста о влиянии Запада на внутриполитическую жизнь Молдовы, Додон сказал:

– Госструктуры Молдовы кишат иностранными агентами. Повсюду сидят западные советники. Администрация президента финансируется из внешних фондов, и там этого даже не скрывают. Подобного нельзя допускать.

С этим вопросом нужно разбираться. Необходимы законодательные меры, по примеру тех, что приняты в России и западных стран, чтобы четко ограничить возможность влиять извне на внутреннюю политику. В этом плане очень показателен опыт Венгрии. Необходимо серьезно отдельно заняться безопасностью страны, чтобы разобраться с НПО, деятельностью советников. Все эти блоки законов, которые у нас уже есть, нужно в срочном порядке принимать, это надо сделать за первые два месяца работы нового парламента.