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Газета "Кишиневские новости"

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Госструктуры Молдовы наводнены агентами Запада

Госструктуры Молдовы наводнены агентами Запада
02 июля
19:41 2021
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В преддверии досрочных парламентских выборов кандидат в депутаты председатель Партии социалистов Игорь Додон дал интервью Российскому информационному агентству «Новости».

Отвечая на вопрос журналиста о влиянии Запада на внутриполитическую жизнь Молдовы, Додон сказал:

– Госструктуры Молдовы кишат иностранными агентами. Повсюду сидят западные советники. Администрация президента финансируется из внешних фондов, и там этого даже не скрывают. Подобного нельзя допускать.  

С этим вопросом нужно разбираться. Необходимы законодательные меры, по примеру тех, что приняты в России и западных стран, чтобы четко ограничить возможность влиять извне на внутреннюю политику. В этом плане очень показателен опыт Венгрии. Необходимо серьезно отдельно заняться безопасностью страны, чтобы разобраться с НПО, деятельностью советников. Все эти блоки законов, которые у нас уже есть, нужно в срочном порядке принимать, это надо сделать за первые два месяца работы нового парламента.  

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