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Газета "Кишиневские новости"

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Как ПДС скрывает выплаты на выборы 1 млн евро румынской компании

Как ПДС скрывает выплаты на выборы 1 млн евро румынской компании
02 июля
19:02 2021
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ПДС незаконно пользуется услугами румынской компании, работающей в сфере политтехнологий. Об этом заявил Ренато Усатый несколько дней назад.

Примечательно, что информацию об участии румынских политтехнологов позже подтвердил непосредственно лидер ПДС Игорь Гросу, который при этом заявил, что все расходы сообщаются ЦИК-у.

Между тем, портал Sinteza.org выяснил, что услуги фирмы “Majoritas” обходятся ПДС больше 1 млн евро. Однако, изучив отчёты ПДС в ЦИК, подобные расходы обнаружить не удалось. Это вынуждает предполагать, что ПДС часть оплаты производит незаконным образом.

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