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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон провел предвыборную встречу с жителями Бессарабки

Игорь Додон провел предвыборную встречу с жителями Бессарабки
02 июля
19:01 2021
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Председатель ПСРМ вместе с депутатом Богданом Цырдей и исполнительным секретарем ПКРМ Константином Старышем  провели продуктивную и искреннюю беседу с жителями города Бессарабка.

«Мы говорили о ситуации в стране, об экономических и инфраструктурных проектах, инициированных в районе при поддержке ПСРМ, а также о тех, которые Блок коммунистов и социалистов планирует реализовать в новом парламенте.

Я отметил, что фракция ПСРМ в парламенте Республики Молдова обеспечила выделение средств на несколько проектов для района Басарабяска, таких как: строительство канализационной системы и очистных сооружений в Садаклии и Иордановке, ремонт зданий учебных заведений, дорог и парков», – написал Додон в соцсети.

Участники встречи тепло встретили Игоря Додона и подчеркнули важность поддержки Блока коммунистов и социалистов на досрочных парламентских выборах 11 июля, поддержки команды патриотов и профессионалов, заботящихся о народе и стране.

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