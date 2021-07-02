Всем известно, что от зубов мудрости рано или поздно приходится избавляться, потому что они создают обладателю слишком много проблем. Дело в том, что эти зубы достались нам в наследство от далеких предков, которым приходилось питаться более жесткой пищей, чем та, что есть в рационе современных людей. Но с развитием эволюции, когда человек научился использовать огонь для приготовления еды, уже не нужны были столь мощные челюсти. Размер их уменьшился, и зубы мудрости остались практически без дела. К тому же им стало не хватать места во рту, поэтому они подлежать удалению.

Ученые из Школы стоматологической медицины Пенсильванского университета в США в ходе исследования выяснили, что люди, у которых удалены зубы мудрости, лучше различают вкус пищи, чем те, кто их сохранил. В эксперименте участвовали тысяча двести двадцать пять добровольцев, у двух третей из них зубы мудрости были удалены. Испытуемым предлагали попробовать растворы разного вкуса – сладкого, соленого, кислого, горького – а потом определить, насколько ярко был выражен вкус. Обнаружилось, что большую чувствительность проявили люди, расставшиеся с зубами мудрости.

Причину такой взаимосвязи исследователи пока не установили, но есть предположение: при удалении зубов повреждаются нервы, регулирующие работу рецепторов, в одной части челюсти, за этот счет повышается чувствительность в другой ее части и общая чувствительность, сообщает Knife.media.