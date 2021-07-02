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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Тибете появилась высокогорная скоростная железная дорога

В Тибете появилась высокогорная скоростная железная дорога
02 июля
18:52 2021
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В Тибете начала действовать железнодорожная линия, проходящая на высоте свыше трех тысяч метров над уровнем моря. Ее длина – четыреста тридцать пять километров.

По линии движутся поезда нового поколения, способные развивать скорость до ста шестидесяти километров в час. Составы могут приводиться в действие и электродвигателями, и двигателями внутреннего сгорания. Поскольку путешествие проходит на большой высоте, пассажирам необходима дополнительное снабжение кислородом. В вагоны он подается автоматизированной системой, причем уровень его даже несколько выше стандартного. А в окнах установлены особые стекла, задерживающие сверхсильное ультрафиолетовое излучение.

Строительство линии заняло больше шести лет и представляло немалую трудность: дорога проходит через сорок семь туннелей и двадцать один мост, в том числе мост – дважды рекордсмен. Он расположен на высоте в три километра триста пятьдесят метров, а длина его пролета составляет пятьсот двадцать пять метров, и это – мировые рекорды. Стоимость реализации проекта превысила пять с половиной миллиардов долларов, сообщает CNN. 

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