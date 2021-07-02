В Тибете начала действовать железнодорожная линия, проходящая на высоте свыше трех тысяч метров над уровнем моря. Ее длина – четыреста тридцать пять километров.

По линии движутся поезда нового поколения, способные развивать скорость до ста шестидесяти километров в час. Составы могут приводиться в действие и электродвигателями, и двигателями внутреннего сгорания. Поскольку путешествие проходит на большой высоте, пассажирам необходима дополнительное снабжение кислородом. В вагоны он подается автоматизированной системой, причем уровень его даже несколько выше стандартного. А в окнах установлены особые стекла, задерживающие сверхсильное ультрафиолетовое излучение.

Строительство линии заняло больше шести лет и представляло немалую трудность: дорога проходит через сорок семь туннелей и двадцать один мост, в том числе мост – дважды рекордсмен. Он расположен на высоте в три километра триста пятьдесят метров, а длина его пролета составляет пятьсот двадцать пять метров, и это – мировые рекорды. Стоимость реализации проекта превысила пять с половиной миллиардов долларов, сообщает CNN.