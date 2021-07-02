Впервые в мире разработан автомобиль, в котором в качестве топлива используется соленая вода. Он создан в европейской компании «NanoFlowcell». Уже готовятся испытания автомобиля в условиях реального дорожного движения. Это произойдет в Германии, власти страны выдали разрешение. По словам разработчиков, автомобилю требуется меньше трех секунд, чтобы набрать скорость в сто километров в час.

Однако это не значит, что заправлять транспортное средство можно, просто зачерпнув воду из моря или океана. Автомобиль оснащен специальным реактором, где на основе воды создаются растворы солей различных металлов. Они представляют собой электролиты, которые поступают в топливные элементы. Там в результате химических реакций вырабатывается электричество, передаваемое в конденсатор, откуда и питаются четыре электродвигателя автомобиля.

Устройство не наносит вред окружающей среде, поскольку создано без применения углеводородов, ценных и редкоземельных металлов, сообщает funlet.ru.