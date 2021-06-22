Радужный флаг ЛГБТ-сообщества будет впервые поднят в Госдепе на этой неделе, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы вывесим влаг с 26 по 28 июня. Прогрессивный флаг будет развеваться в Госдепартаменте», — сказал Блинкен, выступая в Вашингтоне.

Он напомнил, что 26 июня отмечается годовщина легализации однополых браков в США, а 28 июня — годовщина беспорядков в гей-клубе в Нью-Йорке в 1969-м, которую отмечают как один из первых актов сопротивления ЛГБТ-сообщества притеснениям со стороны общества.

Блинкен не сказал, будет ли флаг вывешен внутри или снаружи здания.

Так называемый прогрессивный флаг, помимо цветов радуги, включает черную и коричневую полосы в знак солидарности с афроамериканцами, а также желтый треугольник и фиолетовый круг, которые ассоциируются с трансгендерами и интерсексуалами.