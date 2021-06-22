Сегодня, 22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, лидер социалистов Игорь Додон вместе с председателем Партии коммунистов Республики Молдова Владимиром Ворониным возложили цветы к Вечному огню на столичном Воинском мемориале «Вечность».

Оба политика почтили минутой молчания память всех погибших в этой страшной войне.

После церемонии Игорь Додон подчеркнул важность сохранения памяти о героях, благодаря которым нынешнее поколение граждан Молдовы сегодня живет мирно. Также он отметил актуальность вступившего недавно в силу закона об уголовной ответственности за отрицание Холокоста и героизацию нацизма.

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