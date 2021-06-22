Специалисты из Вашингтонского университета в США обнаружили, что люди, слушающие запись собственного голоса, чаще всего недовольны его звучанием.

По мнению ученых, это происходит потому, что голос передается в мозг по-разному при произнесении звуков и при их прослушивании. Когда мы слушаем запись собственного голоса, звук воздушным путем попадает в уши, где преобразуется в колебания, которые по нервным окончаниям попадают в мозг. Таким же образом слышат произносимое нами и окружающие. Но когда мы говорим, только небольшая часть звука уходит в воздух, а в основном он передается в наш мозг через кости черепа, которые, скорее всего, больше улавливают низкие частоты.

Именно поэтому нам кажется, что наш голос ниже и приятнее для восприятия, чем это есть на самом деле. И именно поэтому прослушивание собственного голоса в записи нас разочаровывает. При этом, как подчеркивают исследователи, голос, который слышат окружающие, вовсе не всегда хуже того, что представляем себе мы. А психологический дискомфорт нередко возникает из-за того несовпадения внутренних и внешних оценок, пишет «The Conversation».