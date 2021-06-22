Каждый, кому хоть раз доводилось быть авиапассажиром, знает, как бьет по ушам звук работающих двигателей авиалайнера. А уж тем, кто живет поблизости от аэропортов, можно только посочувствовать.

Но ученые из Университета Бата в Великобритании, похоже, нашли решение проблемы. Они разработали звукоизолирующий материал, благодаря которому шум авиационных двигателей можно уменьшить на восемьдесят процентов. Это аэрогель, состоящий из окиси графена и и поливинилового спирта. Он очень легкий, обладает низкой плотностью, благодаря чему ничего не добавляет к весу авиалайнера. Зато звучать двигатели теперь будут примерно так, как бытовой фен.

По мнению специалистов, их разработка найдет применение не только при изготовлении воздушных судов, но и в сфере строительства, а также наземного и морского транспорта – словом, везде, где техника сегодня работает с повышенным уровнем громкости, сообщает журнал «Nature Scientific Reports».