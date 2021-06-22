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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Бизнес вырос из любви к народным традициям

22 июня
12:21 2021
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Молодожены из села Слобозия Маре Кагульского района наладили изготовление традиционного для юга Молдовы мясного изделия – кавурмы. Эта холодная закуска из баранины пользуется довольно большой популярностью, но производителей ее в республике немного.

На деньги, полученные в подарок на свадьбу, супруги завели овец. Начинали с нескольких голов, а теперь стадо насчитывает более двухсот животных. Попробовав изготавливать кавурму по старинному рецепту, молодые предприниматели представили свою продукцию на ряде ярмарок и убедились, что спрос есть: их кавурма полностью натуральная и не содержит искусственных добавок. Поэтому решили развивать производство и подали заявку на включение в проект Евросоюза по поддержке развития малого бизнеса в регионах Молдовы.  

Проект был признан заслуживающим внимания, супруги получили грант для приобретения оборудования и обустройства производственных помещений. Они рассчитывают создать производство полного цикла – от выращивания животных, их забоя до переработки мяса и изготовления конечного продукта, сообщает mybusiness.md.    

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