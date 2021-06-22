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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавским гражданам в Чехии предлагают деньги за голос в пользу ПАС

Молдавским гражданам в Чехии предлагают деньги за голос в пользу ПАС
22 июня
12:12 2021
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Представителям молдавской диаспоры в Чехии предлагают деньги за голосование в пользу партии Майи Санду. Об этом в социальной сети написал пользователь Михаил Козловский.

«Подходил сегодня чувак, предлагал деньги за голос за Санду, с доставкой до посольства в Прагу с любой точки Чехии. Мы, как неподкупные южные парни, от предложения отказались. До суммы разговор не дошёл, но раньше от ребят слышал, что предлагают до 200 евро. В других странах ЕС похожая ситуация», — рассказал Козловский.

Он сделал вывод, что «серьёзные люди вложили в эту кампанию серьёзные деньги, и проигрывать они не собираются».

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