Представителям молдавской диаспоры в Чехии предлагают деньги за голосование в пользу партии Майи Санду. Об этом в социальной сети написал пользователь Михаил Козловский.

«Подходил сегодня чувак, предлагал деньги за голос за Санду, с доставкой до посольства в Прагу с любой точки Чехии. Мы, как неподкупные южные парни, от предложения отказались. До суммы разговор не дошёл, но раньше от ребят слышал, что предлагают до 200 евро. В других странах ЕС похожая ситуация», — рассказал Козловский.

Он сделал вывод, что «серьёзные люди вложили в эту кампанию серьёзные деньги, и проигрывать они не собираются».