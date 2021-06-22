В День памяти жертв фашизма председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный возложила цветы к мемориалу «Вечность».

«Сегодня исполняется 80 лет нападению нацистской Германии на Советский Союз, 80 лет с начала Великой отечественной войны. Эта война вошла в историю человечества как самая кровавая, в которой погибли 26 млн человек. Наш народ, как и народы других стран, воевавших с нацизмом, прошли через нечеловеческие сложности и страдания.

С 2002 года 22 июня в Молдове отмечается День памяти жертв фашизма. Это день памяти, день, в который мы вспоминаем всех, кто воевал, тех, кто пал на поле боя. В то же время сегодня мы оплакиваем миллионы жертв пыток в нацистских концентрационных лагерях, бомбардировок, голода и огромных страданий. Это болезненная страница нашей истории, которую нужно сохранять в памяти, чтобы никогда не повторить подобных трагедий», — заявила Гречаный.