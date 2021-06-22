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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Музыка Моцарта благотворна для больных эпилепсией

Музыка Моцарта благотворна для больных эпилепсией
22 июня
11:01 2021
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Ученые из университета Масарика в чешском городе Брно, наблюдая за больными, страдающими эпилепсией, пришли к выводу, что произведения Моцарта способны улучшить работу мозга таких пациентов. Регулярное прослушивание музыки композитора на треть уменьшает количество приступов.

Причем специалисты пришли к выводу, что дело не в эстетическом влиянии сочинений Моцарта, а в том, что она вступает во взаимодействие с мозговыми волнами. Хаотичные колебания активности нейронных цепей и приводит припадкам и другим проявлениям болезни. Музыка нормализует эти колебания, за счет чего и происходит улучшение состояния пациентов.

По мнению исследователей, их выводы могут быть положены в основу новых методов лечения эпилепсии, когда для больных будут индивидуально подбирать музыкальную терапию, сообщает телеканал «Доктор».         

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