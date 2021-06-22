Такие соревнования проводятся в Южной Корее уже семь лет. Жители этой страны воспитываются в духе острой конкуренции. Например, чтобы поступить в университет, недостаточно просто хорошо и даже отлично усвоить школьную программу. Необходимо еще заниматься на всевозможных дополнительных курсах. А работающие корейцы безропотно трудятся сверхурочно, отнимая время у сна и отдыха.

Кстати, до недавнего времени это был государственный подход. Всего три года назад власти официально сократили рабочую неделю с шестидесяти восьми до пятидесяти двух часов. А до тех пор Южная Корея была одним из лидеров по продолжительности трудовой недели среди членов Организации экономического сотрудничества и развития, уступая по этому показателю только Мексике.

Но такая работа на износ привела к тому, что среди жителей Южной Кореи существенно увеличилось число случаев депрессии и самоубийств. Для улучшения психологического состояния населения и были придуманы соревнования по ничегонеделанию. Главное, что требуется от участников, – максимально расслабиться и сохранять такое состояние в течение полутора часов. На этот раз победу одержал человек, практически ни разу не пошевелившийся за время конкурса. Приборы зафиксировали у него самый стабильный и низкий ритм сердцебиения, сообщает «World of Buzz».