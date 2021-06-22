Вторник, 22 июня 2021, 23:04

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Южной Корее провели чемпионат по ничегонеделанию

В Южной Корее провели чемпионат по ничегонеделанию
22 июня
10:51 2021
Версия для печати

Такие соревнования проводятся в Южной Корее уже семь лет. Жители этой страны воспитываются в духе острой конкуренции. Например, чтобы поступить в университет, недостаточно просто хорошо и даже отлично усвоить школьную программу. Необходимо еще заниматься на всевозможных дополнительных курсах. А работающие корейцы безропотно трудятся сверхурочно, отнимая время у сна и отдыха.

Кстати, до недавнего времени это был государственный подход. Всего три года назад власти официально сократили рабочую неделю с шестидесяти восьми до пятидесяти двух часов. А до тех пор Южная Корея была одним из лидеров по продолжительности трудовой недели среди членов Организации экономического сотрудничества и развития, уступая по этому показателю только Мексике.

Но такая работа на износ привела к тому, что среди жителей Южной Кореи существенно увеличилось число случаев депрессии и самоубийств. Для улучшения психологического состояния населения и были придуманы соревнования по ничегонеделанию. Главное, что требуется от участников, – максимально расслабиться и сохранять такое состояние в течение полутора часов. На этот раз победу одержал человек, практически ни разу не пошевелившийся за время конкурса. Приборы зафиксировали у него самый стабильный и низкий ритм сердцебиения, сообщает «World of Buzz».

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,89–0,20%
EUR21,350,00%
GBP24,94–0,08%
UAH0,65–0,56%
RON4,34+0,07%
RUB0,25+0,06%

Курсы валют в MDL на 22.06.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд