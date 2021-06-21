Председатель ПСРМ Игорь Додон 21 июня принял участие в онлайн-мероприятии, проведенном под эгидой председателя партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергея Миронова и приуроченном к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Акция проходила с участием, кроме ПСРМ, представителей политических партий левого толка из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России и Узбекистана.

В своем выступлении Игорь Додон подчеркнул, что у наших стран общая история, а сегодняшняя общая задача: хранить память о героях, отдавших жизни за нашу мирную жизнь, и чтить живых героев Великой Отечественной войны.

Кроме того, лидер социалистов привел ряд интересных фактов:

– самый первый за годы Великой Отечественной войны вражеский самолет был сбит 22 июня на молдавско-румынской границе. Всего же в первый день войны над Молдовой были сбиты около 20 немецких самолетов.

– только на одной пограничной заставе у села Стояновка Кантемирского района бои продолжались 11 дней, за это время там погибли 600 советских и 12 тысяч румынских солдат.

– за годы оккупации из библиотек Кишинёва румынская власть изъяла 1 миллион 200 тысяч книг. В Тирасполе сожгли 250 тысяч томов, в Бельцком уезде – 15 вагонов книг.

– жертвами фашистов стали, по меньшей мере, 220 тысяч евреев, из которых почти 90 тысяч были привезены из Румынии. Всего за годы войны Молдова потеряла четверть населения, в том числе 90% евреев и две трети ромов. Почти 50 тысяч жителей были насильственно вывезены в Германию.