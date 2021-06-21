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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Желаю каждому выпускнику исполнения самой дерзкой мечты

Додон: Желаю каждому выпускнику исполнения самой дерзкой мечты
21 июня
21:51 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон поделился переживаемыми эмоциями в связи с тем, что его старший сын стал выпускником лицея и готовится к студенческой и взрослой жизни.

«Желаю всем родителям испытать радость от этих особенных минут, а новоиспечённым выпускникам – с твёрдой уверенностью вступить в завтрашний день, не забывая о том, что усилием и упорством можно исполнить даже дерзкие мечты», – написал в связи с таким событием Додон.

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