Председатель ПСРМ Игорь Додон поделился переживаемыми эмоциями в связи с тем, что его старший сын стал выпускником лицея и готовится к студенческой и взрослой жизни.

«Желаю всем родителям испытать радость от этих особенных минут, а новоиспечённым выпускникам – с твёрдой уверенностью вступить в завтрашний день, не забывая о том, что усилием и упорством можно исполнить даже дерзкие мечты», – написал в связи с таким событием Додон.