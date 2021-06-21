Партия социалистов выражает возмущение в связи с высказыванием министра иностранных дел Румынии Богдана Ауреску, который в ходе встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой призвал Украину признать молдавский язык «несуществующим».

Это уже далеко не первая оскорбительная выходка со стороны официальных лиц Румынии. Напомним, что совсем недавно посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ позволил себе хамское высказывание в адрес сторонников молдавской самобытности. Как мы видим, данные высказывания господ Ауреску и Ионицэ не являются частным мнением отдельных лиц, а представляют собой чёткое направление внешней политики Румынии, ориентированное на подавление национальной идентичности молдавского народа.

Делая подобные заявления, официальные представители Румынии срывают со своей страны респектабельную маску и демонстрируют подлинное лицо официального Бухареста. Данные высказывания, наряду со скандальными шовинистическими акциями движения AUR и других унионистских сил в Молдове, свидетельствуют о долгосрочной стратегии поглощения независимой Республики Молдова.

Партия социалистов требует от руководства Румынии официальных извинений и дезавуирования высказываний министра иностранных дел и посла Румынии в Республике Молдова. Мы воспринимаем подобные высказывания как враждебные и оскорбительные в отношении молдавского народа и молдавского языка. Напоминаем, что этноним «молдавский народ» и глотоним «молдавский язык» появились на несколько столетий раньше, чем определения «румынский народ» и «румынский язык».

Для нас названия «молдавский народ» и «молдавский язык», содержащиеся в древних летописях и исторических памятниках, являются священными понятиями. Отрицание молдавской идентичности мы рассматриваем как покушение на основы государственности и независимости нашей страны. Мы настоятельно требуем от зарубежных официальных лиц и дипломатов, аккредитованных в Молдове, проявлять уважение к нашей стране, нашему народу, нашему языку и нашей истории.