Биологи американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Бетесде провели опыты на лабораторных животных с целью выяснения того, как различные типы пищевого рациона влияют на течение коронавируса. В качестве подопытных использовались сирийские хомяки.

Исследование показало, что у грызунов, питавшихся жирными и высококалорийными продуктами, развивались очень тяжелые формы коронавирусной инфекции. При таком рационе отмечались серьезные легочные патологии и крайне медленное выведение коронавируса из организма.

В ходе пандемии специалисты обратили внимание на то, что жертвами коронавируса чаще становятся люди с диабетом, ожирением и хроническими патологиями сердечно-сосудистой системы. У страдающих первыми двумя болезнями риск получить тяжелую форму коронавируса в три-пять раз выше, по сравнению с теми, кто не болен, а а кардиологические проблемы увеличивают риск проиграть схватку с коронавирусом в четыре раза.

Установив взаимосвязь между рационом и течением болезни, ученые пока не выявили ее причину. Высказываются мнения, что иммунитет становится слабее под влиянием избыточной массы тела, проблем с усвоением сахара и сердечно-сосудистых патологий. В результате организм оказывается более уязвим к инфекции и ее последствиям, сообщает bioRxiv.

Медики с тревогой отмечают, что все большее число жителей планеты страдает нарушениями обмена веществ, и виной этому – потребление большого количества нездоровых продуктов. Вывод напрашивается сам собой: чтобы обезопасить себя в период пандемии, необходимо изменить рацион в пользу здоровой диеты.