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Газета "Кишиневские новости"

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Скандал в окружении президента Санду

10 декабря
17:17 2020
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Лилиана Николаеску-Онофрей, которую Майя Санду назвала в качестве будущего советника президента по вопросам образования и науки, обвиняется в плагиате. Молдавский исследователь Дорина Рошка, работащая во Франции в сфере социологии, опубликовала в социальной сети доказательство того, что Николаеску-Онофрей, будучи министром образования в правительстве Санду, была поймана на плагиате.

«Майя Санду назвала несколько советников президента. Среди них числится и Лилиана Николаеску-Онофрей – в сфере образования. До сих пор все хорошо. Только в исследовании Андрея Кичука, Георге Кучуряну, Виталия Минчуна, в “Programul Național în domeniul cercetării și inovării pentru anii 2020-2023”, в документе под редакцией министра образования в правительстве Санду целые куски текста являются плагиатом из “Strategia Națională în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru perioada 2014-2020 a României”, – написала Рошка.

Исследователь утверждает, что была вынуждена изучить этот случай.

«Если эта госпожа в качестве министра образования совершила это интеллектуальное преступление, ей нечего искать в такой должности. Как исследователь, который пишет тексты с таким трудом бессонными ночами, я чувствую себя оскорбленной такими «кадрами» – создателями публичных политик в области образования и науки», – написала Рошка.

Напомним, что вал критики спровоцировала и другая кандидатура на должность советника Майи Санду. Речь идет о Вячеславе Негруце, который ранее был осужден за превышение служебных полномочий, нанесших ущерб государству в размере 400 тыс. евро.

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