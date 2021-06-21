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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 июня 249216 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 июня 249216 излечившихся
21 июня
18:31 2021
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На сегодняшний день в стране 249216 человек прошли лечение и 6173 умерли от инфекции COVID-19.    

На 21 июня  в Молдове подтверждены 256187 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 651 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15286 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 135 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 45 в крайне тяжелом состоянии (11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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