На сегодняшний день в стране 249216 человек прошли лечение и 6173 умерли от инфекции COVID-19.

На 21 июня в Молдове подтверждены 256187 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 651 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15286 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 135 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 45 в крайне тяжелом состоянии (11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).