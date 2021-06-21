Первые постояльцы уже обживают самый высокий в мире отель, появившийся в Шанхае. Объект вознесся над городом на высоту в шестьсот тридцать два метра.

Номера для гостей (всего их сто шестьдесят пять) занимают тринадцать этажей – между восемьдесят шестым и девяносто восьмым. Немного ниже, но тоже на рекордной высоте в триста девяносто с лишним метров расположился бассейн. Ну а ресторан на сто двадцатом этаже претендует на место в Книге рекордов Гиннесса.

Строительство объекта обошлось в два миллиарда триста миллионов долларов. В небоскребе разместились еще несколько ресторанов, магазины, офисы и смотровая площадка, выше которой в стране нет, сообщает «The paper».