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Газета "Кишиневские новости"

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В Китае построили самый высокий в мире отель

В Китае построили самый высокий в мире отель
21 июня
18:21 2021
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Первые постояльцы уже обживают самый высокий в мире отель, появившийся в Шанхае. Объект вознесся над городом на высоту в шестьсот тридцать два метра.

Номера для гостей (всего их сто шестьдесят пять) занимают тринадцать этажей – между восемьдесят шестым и девяносто восьмым. Немного ниже, но тоже на рекордной высоте в триста девяносто с лишним метров расположился бассейн. Ну а ресторан на сто двадцатом этаже претендует на место в Книге рекордов Гиннесса.

Строительство объекта обошлось в два миллиарда триста миллионов долларов. В небоскребе разместились еще несколько ресторанов, магазины, офисы и смотровая площадка, выше которой в стране нет, сообщает «The paper».  

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