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Газета "Кишиневские новости"

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Гонконгскую газету Apple Daily могут закроют

Гонконгскую газету Apple Daily могут закроют
21 июня
18:12 2021
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Представители продемократической гонконгской газеты Apple Daily сообщили, что руководство издания решит, закрывать ли ее на пятничном собрании.

В эту пятницу, 25 июня, решится судьба продемократической газеты Apple Daily. Напомним, что в прошедший четверг, 17 июня, полиция Гонконга взяла штурмом редакцию Apple Daily. Были арестованы главный редактор и еще пять сотрудников, владелец газеты Джимми Лай уже отбывает наказание в тюрьме. Apple Daily является активным критиком властей КНР. Активы газеты в размере $ 2,3 млн были заморожены. В пятницу руководство издания решит, закрывать ли газету насовсем. «Газета все еще продается, но это вопрос нескольких дней, когда она пропадет с прилавков, если активы не разморозят», – заявил Саймон Маркс, советник Джимми Лая.

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