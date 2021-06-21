Представители продемократической гонконгской газеты Apple Daily сообщили, что руководство издания решит, закрывать ли ее на пятничном собрании.

В эту пятницу, 25 июня, решится судьба продемократической газеты Apple Daily. Напомним, что в прошедший четверг, 17 июня, полиция Гонконга взяла штурмом редакцию Apple Daily. Были арестованы главный редактор и еще пять сотрудников, владелец газеты Джимми Лай уже отбывает наказание в тюрьме. Apple Daily является активным критиком властей КНР. Активы газеты в размере $ 2,3 млн были заморожены. В пятницу руководство издания решит, закрывать ли газету насовсем. «Газета все еще продается, но это вопрос нескольких дней, когда она пропадет с прилавков, если активы не разморозят», – заявил Саймон Маркс, советник Джимми Лая.