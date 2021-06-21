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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Британия намерена стать «научной суперсилой»

Британия намерена стать «научной суперсилой»
21 июня
18:11 2021
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Премьер-министр Борис Джонсон намерен сделать из Великобритании «научную суперсилу», пишет ВВС.

Правительство Соединенного королевства увеличит расходы на научные исследования. Премьер-министр Борис Джонсон возглавит новое национальное агентство по научно-техническому прогрессу. Главный научный советник правительства сэр Патрик Валленс станет во главе нового агентства по стратегическому планированию научно-технологического прогресса. Джонсон заявил, что программа по вакцинации Великобритании доказала, на что способно научное сообщество королевства. Расходы на исследования планируют увеличить с 15 млрд фунтов стерлингов до 22 млрд к 2025 году. «С верным руководством, упорством и финансированием мы можем совершить множество научных прорывов, которые изменят жизни граждан Великобритании и жителей всего мира», – добавил Джонсон.

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