Премьер-министр Борис Джонсон намерен сделать из Великобритании «научную суперсилу», пишет ВВС.

Правительство Соединенного королевства увеличит расходы на научные исследования. Премьер-министр Борис Джонсон возглавит новое национальное агентство по научно-техническому прогрессу. Главный научный советник правительства сэр Патрик Валленс станет во главе нового агентства по стратегическому планированию научно-технологического прогресса. Джонсон заявил, что программа по вакцинации Великобритании доказала, на что способно научное сообщество королевства. Расходы на исследования планируют увеличить с 15 млрд фунтов стерлингов до 22 млрд к 2025 году. «С верным руководством, упорством и финансированием мы можем совершить множество научных прорывов, которые изменят жизни граждан Великобритании и жителей всего мира», – добавил Джонсон.