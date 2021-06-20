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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон посетил фестиваль клубники и мёда в Садова

Игорь Додон посетил фестиваль клубники и мёда в Садова
20 июня
19:31 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон вместе с министром сельского хозяйства, регионального развития и экологии Ионом Пержу побывали 20 июня на Шестом фестивале клубники и мёда, который традиционно проходит в родном селе экс-президента Садова.

Лидер социалистов приветствовал односельчан и гостей праздника. Кроме того, Додон оценил самые ароматные и красивые сорта клубники, а также вкусную выпечку, напитки и местные блюда из этой ягоды.

«Радует то, что в последние годы, в том числе благодаря Фестивалю, всё больше селян стали выращивать клубнику, и их продукция пользуется спросом как в стране, так и за рубежом. По приглашению мэра Садовы Тудора Ангела принял участие в церемонии вручения премий лучшему производителю клубники, лучшему напитку, лучшей выпечке из клубники, за самую крупную ягоду и др.

Отметил, что забота о местном производителе была и останется приоритетом для меня и нашей команды. Я всегда буду поддерживать организацию таких мероприятий, что является хорошей возможностью для продвижения нашей молдавской продукции», – сообщил своим подписчикам в соцсетях Додон.













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