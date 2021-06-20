На сегодняшний день в стране 249177 человек прошли лечение и 6170 умерли от инфекции COVID-19.

На 20 июня в Молдове подтверждены 256140 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 655 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15298 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 132 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 44 в крайне тяжелом состоянии (10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).