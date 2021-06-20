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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 июня 249177 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 июня 249177 излечившихся
20 июня
19:11 2021
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На сегодняшний день в стране 249177 человек прошли лечение и 6170 умерли от инфекции COVID-19.    

На 20 июня  в Молдове подтверждены 256140 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 655 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15298 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 132 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 44 в крайне тяжелом состоянии (10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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