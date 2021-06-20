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Газета "Кишиневские новости"

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Досрочные выборы в Армении сюрпризов не обещают

20 июня
19:02 2021
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В Армении сегодня проходят внеочередные парламентские выборы, в них участвуют все три бывших президента страны, сообщает Би-Би-Си.

Фаворитами называют «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна и предвыборный блок «Армения» экс-президента Роберта Кочеряна. Всего в избирательные бюллетени внесены 21 партия и 4 избирательных блока. В Армении предусмотрено электронное голосование, однако для этого надо было зарегистрироваться в Центризбиркоме, через эту процедуру прошли лишь 650 человек. Социологи прогнозируют победу Роберта Кочеряна. В ходе предвыборной кампании он обещал избирателям вернуть потерянные в ходе войны с Азербайджаном земли. Причем сделает он это не военным, а дипломатическим путем. В Армении диаспора, в отличие от Молдовы, к выборам не допускается.  

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