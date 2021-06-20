В рамках Анталийского дипломатического форума выступил министр иностранных дела Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает Vesti.az.

По его словам недавнюю 44-дневную войну с Арменией некорректно называть «конфликт». Баку положил конец оккупации части своей территории, считает министр. «Это не значит, что все вопросы решены, но Азербайджан неоднократно призывал Армению к подписанию мирного соглашения», – заявил глава МИДа. По его словам противная сторона отказывается говорить о мире. «Политическое руководство Армении должно понять, что альтернативы хорошим добрососедским отношениям нет. Это самый хороший вариант на сегодняшний день», – уточнил Байрамов. Часть достаточно авторитетных политиков как в Баку, так и в Ереване, призывает к возобновлению войны, причем «до победного конца».