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Газета "Кишиневские новости"

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Санду в Италии не скупится на обещания гастарбайтерам

20 июня
19:02 2021
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В ходе официального визита в Италию Майя Санду провела встречу с молдавскими гастарбайтерами, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства призвала соотечественников в обязательном порядке принять участие в предстоящих досрочных парламентских выборах. «Была рада сообщить им, что только что я подписала в Риме Соглашение в области социального обеспечения, а также о том, что вместе с командой мы разработали законопроект, предусматривающий освобождение от сборов за товары личного пользования, ввозимые в нашу страну молдавскими гражданами из диаспоры, которые вернулись жить дома», – цитирует Санду пресс-служба. В выборах участвует пропрезидентская партия «Действие и солидарность». Глава государства исподволь активно агитирует за нее, надеясь получить в парламенте послушное большинство.  

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