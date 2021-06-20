В ходе официального визита в Италию Майя Санду провела встречу с молдавскими гастарбайтерами, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства призвала соотечественников в обязательном порядке принять участие в предстоящих досрочных парламентских выборах. «Была рада сообщить им, что только что я подписала в Риме Соглашение в области социального обеспечения, а также о том, что вместе с командой мы разработали законопроект, предусматривающий освобождение от сборов за товары личного пользования, ввозимые в нашу страну молдавскими гражданами из диаспоры, которые вернулись жить дома», – цитирует Санду пресс-служба. В выборах участвует пропрезидентская партия «Действие и солидарность». Глава государства исподволь активно агитирует за нее, надеясь получить в парламенте послушное большинство.