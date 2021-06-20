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Газета "Кишиневские новости"

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Тихановская готовится к «перамоге»

20 июня
19:02 2021
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Бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская в своем телеграм-канале рассказала об открытии чат-бота «Перамога» (Победа).

Ресур «создан для сбора людей, которые действуют в подполье, чтобы они получали возможность координироваться друг с другом, искать единомышленников и безопасно выходить на акции протеста», написала политик. По ее словам чат-бот позволит информировать оппозиционно настроенных белорусов о предстоящих акциях протеста, мобилизовывать их и оперативно выводить на улицы. Еще в мае Тихановская заявила о подготовке в стране новой волны протестов, которая «сметет режим Лукашенко».

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