Бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская в своем телеграм-канале рассказала об открытии чат-бота «Перамога» (Победа).

Ресур «создан для сбора людей, которые действуют в подполье, чтобы они получали возможность координироваться друг с другом, искать единомышленников и безопасно выходить на акции протеста», написала политик. По ее словам чат-бот позволит информировать оппозиционно настроенных белорусов о предстоящих акциях протеста, мобилизовывать их и оперативно выводить на улицы. Еще в мае Тихановская заявила о подготовке в стране новой волны протестов, которая «сметет режим Лукашенко».